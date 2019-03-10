Yunusemre'den Pelitalan'a Yeni Sosyal Tesis

Yuntdağı'nı kalkındırma atağını sürdüren Yunusemre Belediyesi, 15. düğün ve çok amaçlı salonun temelini Pelitalan Mahallesinde attı.

Yuntdağı'nı kalkındırma atağını sürdüren Yunusemre Belediyesi, 15. düğün ve çok amaçlı salonun temelini Pelitalan Mahallesinde attı.



Yunusemre Belediyesi hizmetleriyle Yuntdağı'nı geliştirmeye, kalkındırmaya devam ediyor. Üreticisini destekleyen çalışmalarıyla bölgeyi adeta cazibe merkezi haline getiren Yunusemre Belediyesi, Pelitalan Mahallesine de düğün ve çok amaçlı salon kazandırıyor. Yuntdağı'nın en büyük mahallelerinden birisi olan mahallede hayata geçirilecek projenin temeli törenle atıldı. Törene Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz, AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Meclis Üyesi Adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



6 ayda tamamlanacak



Törende vatandaşlara seslenen Başkan Çerçi, proje hakkında bilgi verdi. Mahallelinin en büyük taleplerinden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, "Projemiz şimdiden hayırlı olsun. 600 metrekare alan üzerine kurulacak tesiste düğün başta olmak üzere her türlü cemiyetinizi yapabileceksiniz. Yer sıkıntısından dolayı projeye geç başlandı. Ancak 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak. Bölgemize güzel hizmetler kazandırdık. Daha fazlasını da birlikte yapacağız. Şimdiden emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.



Temel atma töreninin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı adayı Çerçi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde destek istedi. - MANİSA

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