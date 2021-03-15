Yunusemre'den Sanayispor'a malzeme yardımı - Son Dakika Spor

Yunusemre Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manisa Sanayispor'a malzeme yardımında bulundu.
Yunusemre Belediyesi, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manisa Sanayispor'a malzeme yardımında bulundu. Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Manisa Sanayispor Kulübü Başkanı Turhan İnan, Antrenör Fatih Yılmaz katıldı. Antrenman eşofmanı, yağmurluk, idman ve maç topundan oluşan malzeme yardımını kulüp Başkanı Turhan İnan'a teslim eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kulübe ligde başarılar diledi. Manisa Sanayispor Kulübü Başkanı Turhan İnan da yapılan yardım için Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür etti. - MANİSA
Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti
Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,60'tan işlem görüyor
Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar
Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor
Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti
Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti