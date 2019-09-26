Son Dakika Haberleri: Yunusemre'den Uncubozköy'de yol çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Yunusemre'den Uncubozköy'de yol çalışması

2 gün önce

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Yunusemre Kültür Parkı'nın arkasındaki yolu düzenlemeye başladı.

Yunusemre'den Uncubozköy'de yol çalışması, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Yunusemre Kültür Parkı'nın arkasındaki yolu düzenlemeye başladı.


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uncubozköy Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Yunusemre Kültür Parkı'nın arka kısmında bulunan yolda düzenleme çalışması başlatan ekipler yolu, sürücülerin rahatlıkla kullanabileceği hale getiriyor. Belirli bir program dahilinde ihtiyaç olan noktalarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Uncubozköy Mahallemizde Yunusemre Kültür Parkı'nın arkasındaki yaklaşık 1 kilometrelik yolda bakım ve onarım yapılıyor. Yolun tamamlanmasıyla sürücülerimiz bu yolu rahatlıkla kullanabilecek. Sezon süresince ihtiyaç olan noktalarda yol çalışması devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu
Son Dakika: Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 15:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemre'den Uncubozköy'de yol çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]