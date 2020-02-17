Yunusemre'den üniversite kampüsü içine yol - Son Dakika
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Yunusemre'den üniversite kampüsü içine yol

7 saat önce

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yol çalışması yapıyor.

Yunusemre'den üniversite kampüsü içine yol, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yol çalışması yapıyor.


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, MCBÜ İlhan Varank Yerleşkesi içerisinde yer alan TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yeni yol açıyor. Yürütülen çalışmayı yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımızın talebi, kurumlar arası yaptığımız görüşmeler sonucu burada 1 km'lik yol çalışması gerçekleştiriyoruz. 1 hafta önce başladığımız çalışmalarımız en kısa zamanda tamamlanacak." dedi. - MANİSA

Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:16 Kaynak: İHA
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