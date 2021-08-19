Yunusemre Eğitimde Zirveyi Hedefliyor - Son Dakika

2021-2022 öğretim yılıDestekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK)hazırlıkları ve 2020-2021 eğitim öğretim yılıLiselere Geçiş Sistemi (LGS)ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)sınav sonuçlarıdeğerlendirme toplantısı Çağatay Uluçay İlkokulu Toplantı Salonunda Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığındaortaokulve liseMüdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başarılı bir yıl geçirildiklerinevurgu yaptı.

3 ÖĞRENCİMİZTÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray DemirtaşLGS sınavına 3564 öğrencimiz girmiş olup, 3 öğrencimiz Türkiye Şampiyonu olmuş, 165 öğrencimiz de %3 lük dilime girmiştir. YKS sınavına 2511 öğrencimiz girmiş, ilk 1000'e 15 öğrencimiz, ilk 20.000'e 182 öğrencimiz girmiştir. Öğrencilerimizitebrik ediyorum. Emeği geçen Tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum " ifadelerinikullandı.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİMİZVAR

Yunusemre ilçesindeyarışmalardan dereceye giren öğrencilerin olduğunu aktaranYunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaşdereceyegiren öğrencileri tebrik etti.Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaşsözlerine şöyle devam etti;

"1000 Okul Projesi Kapsamında "Öğrencilerimiz Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor" Faaliyetleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda yunusemre ilçemizdeEsnaf ve Sanatkarlar odaları birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.Sınıf Öğrencimiz Müzik Dalında İl 2.si olmuştur.Milli Eğitim Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale Savaşları 106.Yılı anısına düzenlenen Ortaokullar arası resim yarışmasında İlçemiz Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu 7.Sınıf öğrencimiz Türkiye 2.si olmuştur.Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koordine edilen "Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler" alanında İlçemiz Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2020 yılı En İyi Erişilebilirlik Tasarım ödülünü kazanmıştır. Hackathon inovasyon yarışmalarında ilçemiz Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin projeleri şampiyonluk ödülünü almaya hak kazanmıştır"şeklindekonuştu.

Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılıplanlamasıyapıldı. DYK ve LGS Değerlendirmetoplantısıkarşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.