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Yunusemre geleceğin şampiyon güreşçilerini arıyor - Son Dakika

Yunusemre geleceğin şampiyon güreşçilerini arıyor

11.06.2021 15:48
Yunusemre geleceğin şampiyon güreşçilerini arıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü güreş takımı yeni şampiyon adayı güreşçiler için altyapı kayıtlarına başladı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü güreş takımı yeni şampiyon adayı güreşçiler için altyapı kayıtlarına başladı.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Manisa'da güreş takımı için altyapı kayıtlarına başladı. Konuya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Ömer Rona, "Altyapı kayıtlarına başladık. Gelecek yıl miniklerde boy gösterecek, kürsü görecek, şampiyon olacak sporcuları Manisa güreşine kazandırmak istiyoruz. Güreşçilerimizi antrenörlerimiz Murat Bozkurt, Emrah Güleç, Ahmet Özekli yetiştirecek. 2008-2009-2010-2011 doğumlu öğrencilerimiz kayıt yaptırabilirler. Bizlere çalışmalarımızda her türlü desteği veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Yunusemre geleceğin şampiyon güreşçilerini arıyor

Yunusemre, Şampiyon, Manisa, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemre geleceğin şampiyon güreşçilerini arıyor - Son Dakika Spor


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