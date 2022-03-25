Yunusemre Halk Kütüphanesi törenle açıldı - Son Dakika
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Yunusemre Halk Kütüphanesi törenle açıldı

25.03.2022 13:00
Yunusemre Halk Kütüphanesi törenle açıldı

Manisa'da 200 metrekare alanda 50 oturma kapasitesine sahip ve içerisinde 8 bin kitabın yer aldığı Yunusemre İlçe Halk Kütüphanesi törenle açıldı.

Manisa'da 200 metrekare alanda 50 oturma kapasitesine sahip ve içerisinde 8 bin kitabın yer aldığı Yunusemre İlçe Halk Kütüphanesi törenle açıldı.

Yunusemre Millet Çarşısı'nda kurulan kütüphanenin açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte kütüphane sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tek gayemiz gençlerimizi, çocuklarımızı hem akademik hem de kişilik anlamında iyi yetiştirmek." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da kurum olarak yerel yönetimlerle işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Böyle bir mekanı tahsis ettiği, Yunusemre ilçemize ilçe halk kütüphanesi kazandırma noktasında işbirliği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise bakanlıkla yapılan işbirliğinin içinde yer almaktan mutlu olduklarını anlatarak, "Bu güzel alanda, bu sıcak ortamda devletimizin yaptığı kütüphane öğrencilerimize hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Kütüphaneyi gezen ve kitapları inceleyen Vali Karadeniz ve protokol üyeleri, kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle de sohbet etti.

Açılışa Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ile Manisa İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak da katıldı.

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Karadeniz, Yunusemre, Turizm, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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