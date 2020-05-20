Yunusemre ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara temizlik malzemesi ve erzak kolisi dağıtımını sürdürüyor. Spil Mahallesinde vatandaşlara erzak ve hijyen kiti dağıtımına katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlardan açıklanan tedbirlere uymalarını istedi.



Sosyal belediyecilik projeleriyle fark oluşyturan Yunusemre Belediyesi, tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) dolayısıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışıyor. Spil Mahallesinde belediye ekipleri ile birlikte erzak kolisi ve hijyen kiti dağıtımına katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlardan kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için açıklanan tedbirlere uymalarını istedi.



"Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız" diyen Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Korona virüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçilen şu günlerde ihtiyaç sahiplerine, içerisinde diş fırçası, diş macunu, sabun, toz ve sıvı deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, banyo havlusu, ped, şampuan ve el dezenfektanı bulunan hijyen kolisi ile temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolisi dağıtımına devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda sağlıklarına odaklanmalarını sağlamak. Bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımızın 444 62 09 numaralı Çağrı Merkezimizi aramaları yeterlidir. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım sosyal mesafe kurallarına uygun olarak maske takalım ve kurallara uyalım." - MANİSA