Son Dakika Haberleri: Yunusemre ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
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Yunusemre ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

34 dakika önce

Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda dikiş-nakış kursuna katılan bayanlar bir yandan yeni bir hobi edinirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yunusemre ile ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar, System.String[]
Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda dikiş-nakış kursuna katılan bayanlar bir yandan yeni bir hobi edinirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde verilen mesleki, sportif, kültürel, sanatsal ve eğitsel kurslar hanımlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda açılan kursta dikiş nakış kursiyerleri dikiş dikmeyi öğreniyor, birbirinden güzel motifleri nakşediyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Dikiş ve Nakış Eğitmeni Esra Onmak bu tür kursların hanımların kendilerini geliştirmesini sağladığını belirtti. Kursa ilişkin bilgi veren Onmak, "Kursumuz uzun süredir devam ediyor. Hanımların ilgisi memnuniyet verici. Burada kursiyerlerimize çarşaf, minder, yastık kılıfı dikmeyi öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz çalışkan, el emekleriyle güzel çalışmalara imza atıyorlar." dedi.

2 yıldır kursa devam ettiğini dile getiren kursiyerlerden Hümeyra Şahin de kursta öğrendikleriyle ev ekonomilerine katkı sağlama imkanı bulduklarını söyledi. Şahin, "2 senedir bu kurslara geliyorum. Oldukça güzel geçiyor. Bir kıyafet diktiğimde hayal ettiğim gibi yapabiliyorum. Bu kurslarla vaktimizi iyi değerlendiriyoruz. Burada öğrendiklerimizle ev ekonomimize de katkı sağlıyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
Yenimahalle, Yeni Mahalle, Yunusemre, Ekonomi
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