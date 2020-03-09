Yunusemre Kent Konseyi Manisalı kadınları ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunusemre Kent Konseyi Manisalı kadınları ağırladı - Son Dakika

Yunusemre Kent Konseyi Manisalı kadınları ağırladı

6 saat önce

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Manisalı kadınları ağırladı.

Yunusemre Kent Konseyi Manisalı kadınları ağırladı, System.String[]

Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Manisalı kadınları ağırladı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de eşi Melek Çerçi ile birlikte katılarak Kadınlar Gününü kkutlaıd.


Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Yunuspark Meydan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve eşi, Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fisün Kumbaracı, şehit yakınları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve meclis üyeleri kadınlar katıldı. Kendileri için anlamlı bir günde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fisün Kumbaracı, 8 Mart'ın önemine değindi. Kumbaracı, "Kendimizin değerli olduğuna inanıp, bunu kendi kendimize söylememiz gerektiğine inanıyorum. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde daha da çok değerliyiz ve çok da güçlüyüz. İşte bu güçle, güçlü toplumlara ve mutlu yarınlara ulaşacağız" dedi. Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarken; kadınların her zaman hatırlanması, değerinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.


"Toplumun temeli ailedir. Ailenin temelinde de annelerimiz vardır" diyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim medeniyetimizde hanımların çok önemli bir yeri vardır. Geçmişimizin nasıl olduğunu anlatmamız farkındalık oluşturmamız lazım. Toplumsal hayatta önemli roller üstlenen kadınlarımızın hak ettikleri konuma gelmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesillerin mutluluklarının ve başarılarının ilk şartıdır" dedi.


Etkinliğin sonunda katılımcı kadınlara Türk Bayrağı ve ayna hediye edildi. - MANİSA

Kent Konseyi, Yunusemre, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:41 İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü
21:41 Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)
21:41 Süper Ay görenleri hayran bıraktı
21:40 "Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu
21:39 İBB MECLİSİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHPLİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:47:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunusemre Kent Konseyi Manisalı kadınları ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]