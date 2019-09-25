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Yunusemre Kent Konseyi'nden 'Çocuklar içeri küfür dışarı' projesi

28 dakika önce

Yunusemre Kent Konseyi, Dil Bayramı'nda farkındalık oluşturacak bir çalışmaya daha imza atıyor.

Yunusemre Kent Konseyi'nden 'Çocuklar içeri küfür dışarı' projesi, System.String[]

Yunusemre Kent Konseyi, Dil Bayramı'nda farkındalık oluşturacak bir çalışmaya daha imza atıyor. Türkçedeki yozlaşmaya dikkat çeken kent konseyi üyeleri, 'Çocuklar içeri, küfür dışarı' isimli projesiyle okullarda küfür ve argo kelime kullanımının önlenmesi için harekete geçti.


Örnek projeleriyle birçok konuda duyarlılık oluşturan Yunusemre Kent Konseyi, 26 Eylül Dil Bayramı'nda dilimizdeki yozlaşmaya dikkat çekerek, 'Çocuklar içeri, küfür dışarı' sloganıyla hazırladığı projeyle okullarda küfür ve argo kelime kullanımını en aza indirmeyi hedefliyor. Projeyi tanıtan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ve yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül'ü ziyaret etti. Okullarda çocukların kullandığı dile dikkat çeken Konsey Başkanı Arslan, bu konuda eğitimciler ve aileler başta olmak üzere herkese görev düştüğünü söyledi.


Arslan yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki argo ve küfür toplumun her kesimine yayılıyor. Tabii bu da dilimizdeki yozlaşmayı beraberinde getiriyor. Bugün baktığımızda geleceğin büyükleri olacak çocuklarımızın kullandığı dilin giderek bozulduğunu, okullarda küfrün hızla yayıldığını görüyoruz. Yunusemre Kent Konseyi olarak bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Çocuklar içeri, küfür dışarı' projesini başlattık. Okullarımızda afiş, eğitim ve benzeri etkinliklerle Türkçeyi güzel kullanmanın önemine dikkat çekeceğiz. Amacımız okullarda küfürlü konuşmanın önüne geçebilmek. Bu konuda ailelere ve eğitimcilere büyük görev düşüyor" diye konuştu. - MANİSA

Kent Konseyi, Yunusemre, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
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