Yunusemre Kent Konseyi Öğrenci Çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Yunusemre Kent Konseyi'nin katkıları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Kulüplerinin katılımıyla Öğrenci Çalıştayı gerçekleştirildi. Oldukça verimli geçen çalıştayda Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de üniversitelilerle bir araya geldi.



Yunusemre Kent Konseyi'nin katkılarıyla öğrenci çalıştayı yapıldı. Yunusemre İrfan Meclisi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Elif Binici, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Ömer Kutlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri katıldı.



Çalıştayda öğrenciler 4 gruba ayrılarak kendilerine yöneltilen sorulara çözümler üretmeye çalıştı. Uzun bir çalışmanın ardından grup sözcüleri sonuç bildirilerini çözüm önerilerini sırayla paylaşırken çalıştayın sonuç bildirisi ve çözüm önerilerinin yakın zamanda paylaşılacağı ifade edildi. Öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Çerçi, onlarla fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Başkan Çerçi açıklamasında, "Öğrenci arkadaşlarımızın enerjisi ve gençliği, baharı selamladığımız bu günlerde içimize sevinç ve umut vermiştir. Yapılan bu güzel çalışmaya katılan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, yetkililerimiz ve tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu. - MANİSA