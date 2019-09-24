Son Dakika Haberleri: Yunusemre kış güreş kursları başladı
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Yunusemre kış güreş kursları başladı

42 dakika önce

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, kursları kış okullarıyla devam ettiriyor.

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Yaz aylarında çocukların vakitlerini Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, kursları kış okullarıyla devam ettiriyor. Yunusemre Belediyespor kış dönemi güreş kursları başladı. Başarılı sporcuların yetişmesinin hedeflendiği kurs yoğun ilgi görüyor.


Çalışmalara ilişkin bilgi veren Güreş Antrenörü Murat Bozkurt, "Kış dönemi çalışmalarımız Atatürk Spor Salonu'nda pazartesi, çarşamba, cuma günleri; salı, perşembe ve cumartesi günleri de Muradiye Spor Tesisi Kompleksi'nde 16.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. Yaz okullarından yetenekli isimleri antrenör arkadaşım Ömer Rona ile belirledik. Üst düzey sporcularımızı Sporcu Eğitim Merkezine kayıt ettirdik. Sporcularımızla minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada milli takım altyapısına da sporcu yetiştireceğiz. Yeni sporcu adayları aramayı da sürdüreceğiz. Bize çalışmalar için destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan'a, bizlere imkanlarını sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz " diye konuştu. - MANİSA

Murat Bozkurt, Yunusemre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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