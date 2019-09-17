Son Dakika Haberleri: Yunusemre kış yüzme kursları başlıyor
Son Dakika Spor Haber

Yunusemre kış yüzme kursları başlıyor

1 saat önce

Yunusemre Belediyespor'un bayanlara ve çocuklara yönelik açacağı kış yüzme kursları başlıyor.

Yunusemre kış yüzme kursları başlıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor'un bayanlara ve çocuklara yönelik açacağı kış yüzme kursları başlıyor.


Yunusemre Belediyespor kış yüzme kursları başlıyor. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek. Bayanlara yönelik düzenlenen kurs, salı ve perşembe günü 11.00 - 12.00, 20.30 - 22.00 saatleri arasında olmak üzere iki grup halinde yapılacak. 2006 - 2014 öğrencilere yönelik düzenlenen kurs ise hafta sonu saat 13.15 - 14.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabilecekleri ya da Yunusemre Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüne başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sümeyye Boyacı: Cumhurbaşkanına madalya sözü verdim
Sarah Thomas: 54 saat yüzdü, Manş'ı 4 kez üst üste hiç durmadan geçen ilk yüzücü oldu Ali Koç'un hediyesi çok konuşulmuştu! TFF bu kareye sitede yer vermedi Faruk Süren'den Emlak Konut itirafı: Beceremedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:51:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemre kış yüzme kursları başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]