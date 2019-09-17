Son Dakika Haberleri: Yunusemre Kış Yüzme Kursları başlıyor
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Yunusemre Kış Yüzme Kursları başlıyor

10 dakika önce

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara ve çocuklara yönelik açacağı kış yüzme kursları başlıyor.

Yunusemre Kış Yüzme Kursları başlıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara ve çocuklara yönelik açacağı kış yüzme kursları başlıyor.


Yunusemre Belediyespor her yıl düzenlediği kış yüzme kursları bu yıl da başlıyor. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek. Kadınlara yönelik düzenlenen kurs, salı ve perşembe günü 11.00 - 12.00, 20.30 - 22.00 saatleri arasında olmak üzere iki grup halinde yapılacak. 2006 - 2014 öğrencilere yönelik düzenlenen kurs ise hafta sonu saat 13.15 - 14.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Yunusemre Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kurslar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar çağrı merkezini arayabilir ya da Yunusemre Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübüne başvuruda bulunabilir" denildi. - MANİSA

Mustafa Kemal Atatürk, Yunusemre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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