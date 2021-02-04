Manisa'da yola 126 metrelik kilim desenli parke motifi yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da yola 126 metrelik kilim desenli parke motifi yapıldı

Manisa'da yola 126 metrelik kilim desenli parke motifi yapıldı

04.02.2021 19:26

MANİSA'nın merkez ilçelerinden Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Kültür Parkı'na giden yol Anadolu motiflerinden oluşan 6 farklı kilim deseninin yer aldığı parke taşı ile döşendi.

MANİSA'nın merkez ilçelerinden Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Kültür Parkı'na giden yol Anadolu motiflerinden oluşan 6 farklı kilim deseninin yer aldığı parke taşı ile döşendi. 126 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğindeki yolun parkeleri ise Manisa Belediyesi'ne ait taş fabrikasında üretildi.

Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde çevre, altyapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından, Uncubozköy Mahallesi'ndeki Yunusemre Kültür Parkı'na giden yola, 6 değişik kilim deseni motifinin görüldüğü parke taşları döşendi. Mardin ve Ankara'dan sonra Manisa'da da uygulanan 'kilim desenli parke taşları' ile yollar sanat eserine dönüştü. 126 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe sahip, yol Türk kilim motiflerinde çok sık görülen 6 farklı modelden oluşuyor. Görenlerin bir kez daha baktığı ve önce kilim sandığı yollar ilgi çekiyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kilimli yolu ilk olarak Uncubozköy Mahallesi'ndeki Kültür Parkı'na giden pilot bölgeye uyguladıklarını söyledi. İlçe genelinde yaygınlaştıracaklarını hatırlatan Dr. Çerçi, "2020'de 'kilimli yol' çalışmasını başlattık. Bölgemizde başka bir örneği yok. Yolların aydınlatmasını da yapacağız. O zaman burası  yürüyüş parkuru haline gelecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da yola 126 metrelik kilim desenli parke motifi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da yola 126 metrelik kilim desenli parke motifi yapıldı - Son Dakika
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