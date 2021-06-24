Yunusemre'li Muhtarlardan MASKİ'ye ziyaret - Son Dakika

Muhtarlar, Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden duydukları sevinci dile getirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahalle Muhtarı Serdar Sağol ve Düzlen Mahalle Muhtarı Mustafa Satıcı'yı makamında ağırladı. Otmanlar Mahalle Muhtarı Sağol, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Nisan Ayı Meclis Toplantısında alt ve üstyapı müjdesini verdiği 17 mahalle içerisinde olduklarını ifade ederek, mahalleliler olarak çok mutlu olduklarını belirtti. Düzlen Mahalle Muhtarı Satıcı da MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallesindeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek istek ve taleplerini iletti. Muhtarlara nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Genel Müdür Aslay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonuyla il genelinde yürütülen çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ve tüm sorunların teker teker giderildiğini ifade etti.