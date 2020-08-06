Yunusemre Meclisi Beyrut'taki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Yunusemre Meclisi Beyrut'taki terör saldırısını kınadı

Yunusemre Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında yapıldı.

Yunusemre Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi, Beyrut'taki terör saldırısını kınayan meclis, Lübnan halkının yanında olduklarını belirtti. Yunusemre Belediye Meclisi, Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında toplandı. Belediye meclis salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda gündemi değerlendiren Meclis Başkanvekili Ulaş, Beyrut'ta meydana gelen terör saldırısını kınadı. Saldırıda ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar dileyen Dilşat Ulaş, terörün son bulmasını diledi. AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP grup başkanvekilleri de saldırıyı kınayarak Lübnan halkının yanında olduklarını belirtti. 16 maddenin görüşüldüğü toplantıda Pazar yerlerinde yaşanan sıkıntılar da meclis gündemine geldi. Bu konuda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş, yaşanan sorunları el birliği ile çözeceklerini dile getirdi. Toplantıda, eylül ayı meclis toplantısının 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:08

Kaynak: İHA

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