Yunusemre Meclisi depremzedeleri ve şehitleri unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunusemre Meclisi depremzedeleri ve şehitleri unutmadı - Son Dakika

Yunusemre Meclisi depremzedeleri ve şehitleri unutmadı

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Meclisi depremzedeleri ve şehitleri unutmadı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Elazığ ve Manisa depremlerinde etkilenen depremzedeleri unutmayan meclis üyeleri, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için de dua etti.


Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi gündemi değerlendiren Meclis Başkanvekili Ulaş, Elazığ ve Manisa depremlerinde evleri zarar gören depremzedelerin yanlarında olduklarını söyledi. Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş, bu konuda kurumların çok hızlı bir şekilde organize olarak yaraların sarıldığını kaydetti. Ulaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemiz iki haftadır depremlerle sarsılıyor. Önce ilimizde daha sonra Elazığ'da meydana gelen, çevre illerde de etkili olan ve can kayıpları yaşanan deprem ülkemizi derinden üzmüştür. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Depremin hemen ardından kurumlarımız harekete geçerek depremzedelerin yaralarını sardı. Biz de Yunusemre Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.


Şehitler için dua edildi


Meclis, İdlib kırsalında rejim güçlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşen askerlerimizi de unutmadı. Şehadet şerbetini içen askerlerimiz için dua eden meclis üyeleri, şehit ailelerine başsağlığı diledi. Meclis grup başkanları da söz alarak depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti, şehit ailelerine başsağlığı diledi. Toplantıda 21 madde görüşülürken; mart ayı meclis toplantısının 3 Mart Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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