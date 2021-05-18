Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı - Son Dakika

Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı

18.05.2021 14:43
Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler, Filistin topraklarına düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Yunusemre Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler, Filistin topraklarına düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 24 maddenin görüşüldüğü toplantıda İsrail'in, Filistin halkına ve Gazze şeridine yönelik saldırıları kınandı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı tarafından yapılan kınamanın ardından söz alan Başkan Çerçi, Filistin'deki devlet terörüne tüm dünyanın sessiz kaldığına vurgu yaptı. Yapılan zulmün bir an önce sona ermesini dileyen Belediye Başkanı Çerçi, "Yıllar önce bir vesile ile İsrail'e gitmiştim. Orada Zeytindağı'nda bir otelde kaldım. Otelin sahibi de 70'li yaşlarda bir Hristiyan'dı. Otel sahibiyle oturup konuştuğumuzda, '1917'de buraya İngilizler geldi. 1949'da İsrail kuruldu. Osmanlı, yani Türkler buradan gitti, başımız huzur görmedi' sözleri bugün yaşananların en güzel özeti. Ecdadımız, 400 sene adalet, barış, huzur içerisinde 3 dinin kutsallarına saygılı bir şekilde orayı yönetti. Kudüs bizim ilk mescidimiz. Bugün şehit olan Filistinli kardeşlerimizin tabutlarının üzerinde Türk Bayraklarının olduğunu görüyoruz. Yani Filistinli kardeşlerimiz bizim diğer İslam ülkelerinden umudumuz yok, umut yine Türkiye diyorlar. Ne kadar mazlum coğrafya varsa yine bu millet yüzyıllarca insanlığa barış götürmüş 500 yıl oraya adalet götürmüştür. Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin, hepsinin ruhu şad olsun. Dünya devletlerinin, İsrail'in devlet eliyle yaptığı bu teröre kayıtsız kalmamasını, bir an önce Filistin halkının sesini duymasını diliyorum." diye konuştu.

Toplantıda 3 kez olimpiyat, 7 kez Dünya şampiyonu olan merhum halterci Naim Süleymanoğlu'nun ismi Güzelyurt Mahallesi'nde bir parka verildi. Haziran ayı meclis toplantısının 1 Haziran Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı
Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı
Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı
Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı
Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı

Yunusemre, Filistin, İsrail, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yunusemre Meclisi İsrail'i kınadı - Son Dakika


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