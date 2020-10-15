Yunusemre'nin 2 mahallesinde yol çalışması - Son Dakika

Yunusemre'nin 2 mahallesinde yol çalışması

15.10.2020 16:01
Yunusemre'nin 2 mahallesinde yol çalışması, System.String[]

Yunusemre Belediyesi tarafından Barbaros ve Cumhuriyet mahallelerinde yol ve kaldırım düzenleme çalışması yapılıyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından Barbaros ve Cumhuriyet mahallelerinde yol ve kaldırım düzenleme çalışması yapılıyor.

Yunusemre Belediyesi ilçede yol yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Cumhuriyet ve Barbaros Mahallesi'nde yol ve kaldırım düzenlemesi yapıyor. Yapılan çalışmalar mahalle muhtarları tarafından memnuniyet ile karşılanırken; Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz "Yunusemre Belediyesi taleplerimize kayıtsız kalmıyor. Eksiklerimiz gideriliyor. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, sağ olsun bizim mahallemizde güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Barbaros Muhtarı Siyami Alak, "Küme Evleri mevkisine yıllardır asfalt yapılmıyordu. Yapılmayan hizmetleri yapan bir belediye başkanımız var. Burada sati kaplama asfalt yapıldı. Kaldırımı bozuk olan sokaklarda da çalışmalar yapılıyor. Tüm bu çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre'nin 2 mahallesinde yol çalışması
Yunusemre'nin 2 mahallesinde yol çalışması
Yunusemre'nin 2 mahallesinde yol çalışması

Cumhuriyet Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Cumhuriyet, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunusemre'nin 2 mahallesinde yol çalışması - Son Dakika

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