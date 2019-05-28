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Yunusemre'nin evde bakım hizmetlerinde bayram mesaisi

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kişisel bakımı ve ev temizliğini yapıyor.

Yunusemre'nin evde bakım hizmetlerinde bayram mesaisi, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kişisel bakımı ve ev temizliğini yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmetleri ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında Hafsa Sultan Mahallesinde yaşayan bronşektazi hastası Asiye Çiftçi'nin (38) evine giden evde bakım hizmeti ekibi hasta kadının evini temizledi. Yunusemre Belediyesi ile kendisinin, çocuklarının yüzünün güldüğünü belirten Asiye Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, "38 yaşında 3 çocuk annesiyim. Bronşektazi hastasıyım. Fiziksel anlamda evimin ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Yunusemre Belediyesi'ne başvuruda bulundum. Ekipler evime gelerek, eşyalarımı temin etti, ayrıca düzenli olarak gelerek evimi temizliyorlar. Belediyemiz sayesinde yüzümüz gülüyor. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'den Allah razı olsun" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:26 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Yunusemre, Güncel
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