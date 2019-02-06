Yunusemre'nin Kurucu Meclisi Son Kez Toplandı

Yunusemre Belediye Meclisi son meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediye Meclisi son meclis toplantısını gerçekleştirdi. İlçenin kurucu meclisi olarak güzel hizmetler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, meclis üyelerine teşekkür ederek plaket verdi.



Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu'nda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi son kez toplanan mecliste 14 madde görüşüldü. Acısıyla tatlısıyla bir 5 yıl geçirdiklerini ifade eden Başkan Çerçi, meclis üyelerine teşekkür etti. Çerçi konuşmasında; "Bu mecliste 5 yıl geldi geçti. Güzel hatıralarımız, arkadaşlıklarımız var. Benden yana hakkım helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bu meclis hayırlarla yad edilecek. Yeniden seçilirsek burada yine bir araya geleceğiz. Yunusemre Belediyesi tüm unsurlarıyla en güzel, çalışılabilir hale geldi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



AK Parti Grup Başkanvekili Can Mercül, ise düşüncelerini, "5 yıl öncesine gittiğimizde salon farklıydı. Daha öncesinde Yunusemre Belediyesi diye bir şey yoktu. Yepyeni sınırlar, hizmet alanları oluştu. Birtakım şeylere eski bir meclis üyesi olsam da kolay adapte olamamıştım. Yeni bir sisteme hep beraber adapte olduk. Bu süre zarfında çalışmalarımıza destek veren meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, daire müdürlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." sözleriyle ifade etti.



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ise ilçenin ilk belediye meclisi olarak güzel hizmetlere imza attığını dile getirerek; "Yunusemre Belediyesi'nin ilk meclis üyeleri sıfatıyla tarihe geçtik. Farklı düşündüğümüz konular, ilk kez meclis üyeliği yapan arkadaşlarımız oldu. Şehrin yönetimi adına elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştık. İyi niyetle çalıştığımızı düşünüyorum. Bilmeyerek arkadaşlarımızı kırmış olabiliriz. Onlar da haklarını helal etsinler" dedi.



CHP'li Meclis Üyesi Münir Çelik, yeni dönemde aday olanlara başarılar dilerken mazeretli olduğu için toplantıya katılmayan ancak telefonla bağlanılan CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı da şunları söyledi: "İncelik göstererek aradığınız için teşekkür ederim. 5 yıl iyisiyle kötüsüyle, artısıyla eksisiyle herkesi tanımaktan mutluluk duydum. Yaşamımızın bundan sonraki bölümünde de dilerim karşılaşırız. İlçemize güzel hizmetler yapıldı. Bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Bahri Küçükoğulları unutulmadı



Toplantı sonrasında Belediye Başkanı Çerçi, meclis üyelerine plaket verdi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden MHP'li Meclis Üyesi Bahri Küçükoğulları'nı da unutmayan Başkan Çerçi, meclisin sevilen isimlerinden olan Küçükoğulları için hazırladıkları plaketi ailesine ulaştıracaklarını kaydetti. - MANİSA

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