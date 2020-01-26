Yunusemre Play-Off'ta ikide iki yaptı - Son Dakika
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Yunusemre Play-Off'ta ikide iki yaptı

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında karşılaştığı Alaşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Yunusemre Play-Off'ta ikide iki yaptı, System.String[]

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında karşılaştığı Alaşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.


Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten Play-Off maçında üstün bir performans sergileyen Yunusemre Belediyespor U16 takımı, ikinci yarıda Muhammed Gülmak ve Jiyan Şanlı'nın golleri ile rakibini 2-0 mağlup etti. Takım bu puanla ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. - MANİSA

Alaşehir Belediyespor, Yunusemre, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
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