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Yunusemre Play-Off'ta ikide iki yaptı
6 saat önce
Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında karşılaştığı Alaşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında karşılaştığı Alaşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası yükselme grubu ikinci maçında Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten Play-Off maçında üstün bir performans sergileyen Yunusemre Belediyespor U16 takımı, ikinci yarıda Muhammed Gülmak ve Jiyan Şanlı'nın golleri ile rakibini 2-0 mağlup etti. Takım bu puanla ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. - MANİSA
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