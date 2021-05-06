Yunusemre ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor. Bu mübarek ay süresince ihtiyaç sahiplerine erzak yardımının yanı sıra sıcak yemek ve pide de dağıttıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yılın 11 ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetirken Ramazan ayında daha yüksek hassasiyetle hayırseverlerimizle birlikte yardımlarımızı arttırıyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan vatandaşların her ihtiyacında yardımlarına koşuyor. Ramazan ayının başından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı ulaştırırken; bir yandan da yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine sıcak iftar yemeği ve pide götürüyor. Tespit edilen yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşların evlerine; pide, çorba, sulu yemek, pilav, tatlı, içecek vb. çeşitlilikten oluşan iftar menüsü, Yunusemre Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın ile beraber erzak ve sıcak yemek dağıtımına katıldı.

Hayırseverlerin desteği ile Ramazan'ın ilk gününden itibaren bu hizmeti hassasiyetle verdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerimize imkanlarımızı en üst derecede zorlayarak destek veriyor, yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Hayırseverlerimizin de desteği ile Ramazan'ın başından itibaren ihtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımı ulaştırırken; diğer yandan yemeğini yapamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerimize sıcak iftar yemeği dağıtıyoruz. Gıda teknikerimizin kontrolünde, gerekli hijyen şartlarına uygun olarak hazırlanan iftar yemeğimizi ekiplerimizle her gün virüs tedbirlerine riayet ederek vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu hizmetin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük katkısı bulunan kıymetli hayırseverlerimize, bize yardımcı olan değerli muhtarlarımıza ve fedakar personelimize çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" dedi. - MANİSA