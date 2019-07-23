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Yunusemre Sanayi Komisyonundan Vestel'de inceleme

2 saat önce

Yunusemre Belediyesi Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Türkiye'nin elektronik devleri arasında yer alan Vestel'in Manisa fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yunusemre Sanayi Komisyonundan Vestel'de inceleme, System.String[]
Yunusemre Belediyesi Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Türkiye'nin elektronik devleri arasında yer alan Vestel'in Manisa fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yunusemre Belediyesi Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların işleyişi ve Yunusemre Belediyesi'nin ortak proje üretmesi çalışmaları kapsamında Vestel'i gezdi. Ziyarete Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, komisyon üyeleri İsmet Akçay, Atilla Demir ve Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel katıldı. Ziyarette Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile de görüşen komisyon üyeleri, yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu.

İnceleme ziyaretinde konuşan Ege İhracatçılar Derneği Başkanı ve komisyon başkanı Ayberk Aloğlu, "Manisa'da ki fabrikalarımızı ve sanayicimizi tek tek ziyaret edeceğiz. Ortak bir akılla fikir birliğimizi hareket birliğine dönüştüreceğiz. Ülkemize ve Manisamıza katkılarından dolayı Zorlu ve Vestel ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehrimizde bir ihracat şampiyonunun varlığı bizleri hem gururlandırıyor hem de sevindiriyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesinde bayrağımızın dalgalanmasına vesile olan şirketimize başarılar diler,bizlere bu konuda ne düşünüyorsa elimizden geleni yapacağımızı arz ediyoruz" dedi.

Öte yandan ziyarette Ar-Ge departmanında da bir toplantı yapan ekibe Vestel Elektronik Ar-Ge Yöneticisi Dr. Metin Nil şirketlerindeki Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - MANİSA
Yunusemre, Manisa, Vestel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
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