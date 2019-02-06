Son Dakika Haberleri: Yunusemre Saruhanlı'ya Gol Yağdırdı: 8 - 0

Yunusemre Saruhanlı'ya Gol Yağdırdı: 8 - 0

59 dakika önce

Süper Amatör Lig B grubu erteleme maçında Yunusemre Belediyespor Saruhanlı Belediyespor'u 8-0 mağlup ederek 32 puanla 2. sıraya yükseldi.

Yunusemre Saruhanlı'ya Gol Yağdırdı: 8 - 0, System.String[]
Süper Amatör Lig B grubu erteleme maçında Yunusemre Belediyespor Saruhanlı Belediyespor'u 8-0 mağlup ederek 32 puanla 2. sıraya yükseldi.

Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Karaali Spor Tesislerinde Saruhanlı Belediyespor'la karşılaştı. Mavi - Beyazlı ekip, maçın ilk yarısını Gustavio ve Samet Samancı'nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda 6 gol daha bulan Yunusemre Belediyespor maçı 8-0 kazandı. Bu sonuçla 32 puana ulaşan Yunusemre Belediyespor 2. sıraya yükseldi. Mavi - Beyazlı takım, hafta sonunda 1975 Maltaspor ile karşılaşacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:24 Kaynak: İHA

Saruhanlı Belediyespor, Yunusemre, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhafız Dizisinin Başrol Oyuncu Hazar Ergüçlü Sevgilisi Onur Ünlü'nün İnternet Dizisinde Oynayacak AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomenin Tahliye Talebine Ret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:23:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemre Saruhanlı'ya Gol Yağdırdı: 8 - 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]