Yunusemre Saruhanlı'ya Gol Yağdırdı: 8 - 0
59 dakika önce
Süper Amatör Lig B grubu erteleme maçında Yunusemre Belediyespor Saruhanlı Belediyespor'u 8-0 mağlup ederek 32 puanla 2. sıraya yükseldi.
Süper Amatör Lig B grubu erteleme maçında Yunusemre
Belediyespor Saruhanlı Belediyespor
'u 8-0 mağlup ederek 32 puanla 2. sıraya yükseldi.
Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, Karaali
Spor Tesislerinde Saruhanlı Belediyespor'la karşılaştı. Mavi - Beyazlı ekip, maçın ilk yarısını Gustavio ve Samet Samancı'nın golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda 6 gol daha bulan Yunusemre Belediyespor maçı 8-0 kazandı. Bu sonuçla 32 puana ulaşan Yunusemre Belediyespor 2. sıraya yükseldi. Mavi - Beyazlı takım, hafta sonunda 1975 Maltaspor ile karşılaşacak. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:24 Kaynak: İHA
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