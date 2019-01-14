Son Dakika Haberleri: Yunusemre Sel Mağduru Ailelere Sahip Çıkıyor

Yunusemre Sel Mağduru Ailelere Sahip Çıkıyor

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi, Manisa'da aşırı yağış dolayısıyla evleri zarar gören ailelerin yaralarını sarıyor.

Yunusemre Sel Mağduru Ailelere Sahip Çıkıyor, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, Manisa'da aşırı yağış dolayısıyla evleri zarar gören ailelerin yaralarını sarıyor. Spil Mahallesindeki dereye yeniden bir taşkın yaşanmaması için set yapan Yunusemre Belediyesi, diğer taraftan evleri tahliye edilen vatandaşları belediyenin misafirhanesinde ağırlıyor.

Ege Bölgesini etkisi altına alan aşırı yağışlar neticesinde oluşan su taşkınları nedeniyle Yunusemre Belediyesi, Manisa Valiliği ve Yunusemre Kaymakamlığı ile koordinasyonlu bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Spil Mahallesinin üst kısmında bulunan derede set çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, evleri kullanılamaz hale gelen aileleri belediyenin misafirhanesinde ağırlıyor. Evlerini terk etmeyen vatandaşlara ise yakacak, yiyecek, giyecek ve battaniye sağlıyor. Mağdur olan vatandaşların yaralarını kısa sürede sarmak için yoğun mesai harcadıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bölgede hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Başkan Çerçi, "Manisamızı etkisi altına alan aşırı yağışlar ilçemizde de su taşkınlarına yol açtı. Belediye olarak ilk andan itibaren iş makinelerimiz ve personellerimizle vatandaşımızın yanında olduk. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Su taşkınlarından etkilenen vatandaşlarımız misafirhanemizde konuk ediliyor. Evini terk etmek istemeyen vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. İlk günden itibaren Valimiz ve Kaymakamımız da bizimle birlikte sahadaydı. El birliği ile yaşanan bu sıkıntıları aşacağız" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Ege, Manisa, Yunusemre, Güncel
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