Yunusemre Tsm Korosundan Yeni Yıl Konseri
13 dakika önce
Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yeni yıl Konseri düzenledi.
Yunusemre
Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, yeni yıl Konseri düzenledi. Koro şefliğini Usta Sanatçı Selim Öztaş
'ın yaptığı gecede birbirinden güzel eserler seslendirildi.
Yunusemre Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, verdiği konserle yeni yıla 'Merhaba' dedi. Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen konseri, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş dinledi. Ünlü Bestekar Selim Öztaş'ın koro şefliğini yaptığı konserde Hüseyni, Uşşak ve Muhayyer Kürdi makamında birbirinden güzel eserlere yer verilirken; konsere Türk Sanat Müziği severler yoğun ilgi gösterdi.
Koronun seslendiği eserler ayakta alkışlanırken konserin ikinci kısmında solo performanslar sergilendi. Sanatseverlerin de eşlik ettiği şarkılarda salon doyasıya eğlendi. Konser sonunda Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, ünlü bestekar Selim Öztaş'a çiçek takdim ederek, Öztaş ve koro üyelerini kutladı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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