Yunusemre U-13 takımı il üçüncüsü oldu
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Yunusemre Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonasında rakibi Poyrazdamları'nı 3-1 mağlup ederek il üçüncüsü oldu.
Yunusemre
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
Belediyespor U-13 Takımı, il şampiyonasında rakibi Poyrazdamları'nı 3-1 mağlup ederek il üçüncüsü oldu.
Yunusemre Belediyespor U-13 takımı Poyrazdamları ile Gölmarmara
'da il üçüncülüğü maçına çıktı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta 2. yarıda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup eden Mavi-Beyazlı ekip, bu skorla il üçüncüsü oldu.
Yunusemre Belediyespor'da golleri Burak Çavuş, Bayram Gül ve Furkan Sağlam attı. Karşılaşmanın ardından futbolculara kupa ve madalyaları takdim edildi. - MANİSA
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