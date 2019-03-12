Son Dakika Haberleri: Yunusemre U-17 Takımı Türkiye Şampiyonasına Katılacak

Yunusemre U-17 Takımı Türkiye Şampiyonasına Katılacak

20 dakika önce

Yunusemre Belediyespor U-17 Takımı, finalde karşılaştığı Akhisar Yıldırımspor'u 6-1 mağlup ederek il birincisi oldu.

Yunusemre U-17 Takımı Türkiye Şampiyonasına Katılacak, System.String[]
Yunusemre Belediyespor U-17 Takımı, finalde karşılaştığı Akhisar Yıldırımspor'u 6-1 mağlup ederek il birincisi oldu. Mavi-Beyazlı ekip bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılmada ili seçme hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor U-17 Takımı, il birinciliği için finalde karşılaştığı Akhisar Yıldırımspor'la 8 Eylül Stadyumunda karşılaştı. Mavi- Beyazlı ekip maçı 6-1 kazanarak il birincisi oldu. Maçın gollerini Batuhan Gül (3), Emre Bozkurt;, Emrecan Bulut ve Efekan Aydoğan kaydetti.

Yunusemre Belediyespor bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılmada ili seçme hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da başarılarından dolayı sporcuları ve teknik ekibi kutlayarak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

Spor
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