Yunusemre U16 takımı play-off'u garantiledi

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Karaköyspor Futbol Kulübü'nü mağlup ederek Türkiye Şampiyonası için play-off oynamayı garantiledi.



U16 D grubunda mücadele eden Yunusemre Belediyespor, 8 Eylül Stadyumunda Karaköyspor Futbol Kulübü ile karşılaştı. Jihan Şanlı, Berkay Uslu (2), Eren Baygın, Yusuf Efe Küçük'ün golleri ile rakibini mağlup eden Mavi-Beyazlı Takım bu skorla Türkiye Şampiyonası için play-off oynama hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, ligde 30 puan ile ikinci olan Horozköyspor ile karşı karşıya gelecek. - MANİSA