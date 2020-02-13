Yunusemre U16 Türkiye Şampiyonasında

Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, 2019-2020 sezonu U16 Ligi play-off final maçında Saruhanlı Belediyespor U16 Takımını 2-0 yenerek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde etti.



2019-2020 sezonunda B grubunda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde oynanan play-off final maçında Saruhanlı Belediyespor ile karşılaştı. Maçta 2-0 galip gelen Mavi-Beyazlı Takımın gollerini 26. dakikada Abdullah Adıyaman, 77. dakikada Eren Baygın attı. Takım bu galibiyetle, Horozköyspor ile birlikte Manisa'yı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan Yunusemre Belediyespor'u Kulüp Başkanı Arif Alkan da yalnız bırakmadı. Kupa töreninde kupasını ve plaketini Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı'dan alan sporcular, sevinçlerini Arif Alkan ile paylaştı.



Sporcuları kutlayan Kulüp Başkanı Alkan, "Altyapımıza verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz. U16 takımımız Türkiye Şampiyonasına katılarak göğsümüzü kabarttı. Bu başarıda emeği geçen tüm antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA