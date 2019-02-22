Yunusemre U17 Takımı Manisa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek

Yunusemre Belediyespor U17 futbol takımı, play-off'ta karşılaştığı Somaspor U17 takımını 2-0 yenerek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor U17 futbol takımı, play-off'ta karşılaştığı Somaspor U17 takımını 2-0 yenerek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.



Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Somaspor U17 Takımı ile Play-Off'ta karşılaştı. Ertuğrul Dilek Stadyumunda Serkan Öksüz'ün yönettiği maçta Yunusemre Belediyespor, ilk yarıyı penaltıdan Batuhan Gül ve Emrecan Bulut'un golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda gol olmayınca maçı 2-0 kazanan Mavi-Beyazlılar, bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan futbolcuları ve teknik ekibi kutlayarak yakalanan başarının devamını diledi. - MANİSA

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar

Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı