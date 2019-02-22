Son Dakika Haberleri: Yunusemre U17 Takımı Manisa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek

Yunusemre U17 Takımı Manisa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek

36 dakika önce

Yunusemre Belediyespor U17 futbol takımı, play-off'ta karşılaştığı Somaspor U17 takımını 2-0 yenerek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Yunusemre U17 Takımı Manisa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecek, System.String[]
Yunusemre Belediyespor U17 futbol takımı, play-off'ta karşılaştığı Somaspor U17 takımını 2-0 yenerek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Yunusemre Belediyespor U17 Takımı, Somaspor U17 Takımı ile Play-Off'ta karşılaştı. Ertuğrul Dilek Stadyumunda Serkan Öksüz'ün yönettiği maçta Yunusemre Belediyespor, ilk yarıyı penaltıdan Batuhan Gül ve Emrecan Bulut'un golleri ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda gol olmayınca maçı 2-0 kazanan Mavi-Beyazlılar, bu skorla Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan futbolcuları ve teknik ekibi kutlayarak yakalanan başarının devamını diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

Futbol, Türkiye, Yunusemre, Spor
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