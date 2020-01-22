Son Dakika › Spor › Yunusemre U19 takımı galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika Spor
Yunusemre U19 takımı galibiyet serisini sürdürdü
7 saat önce
Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 Liginin üçüncü maçında Donatımspor'u mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 Liginin üçüncü maçında Donatımspor'u mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Yunusemre Belediyespor Kulübü U19 Takımı U19 lig maçında Donatımspor ile karşılaştı. Ertuğrul Dilek Spor Tesislerinde oynanan maçta üstün bir oyun sergileyen Yunusemre Belediyespor U19 takımı galip gelirken; takımın gollerini Emre Can Bulut (2), Emre Bozkurt (3), Sezer Kurt, Muhammet Fırat Kalkan ve Alihan Dağlıoğlu attı. Yunusemre Belediyespor bu skorla puanını 9'a yükseltti. - MANİSA
Son Dakika Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Şehit cenazesinde askerlere montlarını giydiren çocuklardan biri o anları anlattı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı