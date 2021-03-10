İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek - Son Dakika

İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek

10.03.2021 16:27
İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek, System.String[]

Manisa'yı temsil etme hakkı kazanan Yunusemre Belediyespor'un 7 sporcusu oldu. Temsil, Salihli'de yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Takımları Belirleme müsabakaları için olacak.

Salihli'de yapılan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Takımları Belirleme müsabakalarında Yunusemre Belediyespor'un 7 sporcusu il takımına seçilerek Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi İl Takımları belirleme müsabakaları Salihli ilçesinde yapıldı. Manisa, Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Turgutlu, Kırkağaç ve Salihli ilçelerinden 80'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular kıyasıya mücadele etti. Yapılan müsabakalarda Yunusemre Belediyespor sporcularından Erkekler U18 yaş grubunda Ercan Namal ve Onur Hancı, Kızlar U18 yaş grubunda da Güneş Şare, Fatma Sağman, Şeyma Deniz, Tuğba Yılmaz, Fadime Yılmaz elde ettikleri başarılı dereceler ile Manisa'yı temsilen il takımına girme hakkı kazandı. Sporcular, 20 Mart 2021 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılacak Atletizmi Geliştirme Projesi 1. kademe müsabakalarında Manisa'yı temsilen yarışacaklar.

Takıma seçilen kulüp sporcularını kutlayan Arif Alkan, atletizmde sporcuların en güzel dereceleri getirdiklerini ifade ederek, "İlimizi temsil etme hakkı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah Balıkesir'de de ilimizi ve kulübümüzü başarı ile temsil ederek madalya ve dereceler elde edecekler" dedi. - MANİSA

İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek
İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek

Türkiye Atletizm Federasyonu, Yunusemre, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İl sporcuları Manisa'yı temsil edecek - Son Dakika Spor


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