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Yunusemreli atletler madalyaları topladı

7 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü atletizm sporcuları, Manisa Atletizm İl Temsilciliği Öğretmenler Günü Kros müsabakalarında madalyaları topladı.

Yunusemreli atletler madalyaları topladı, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü atletizm sporcuları, Manisa Atletizm İl Temsilciliği Öğretmenler Günü Kros müsabakalarında madalyaları topladı.


Atatürk Olimpik Spor Tesisleri'nde yapılan Öğretmenler Günü Kros Müsabakalarında Yunusemre Belediyespor Atletizm sporcuları dereceleri kimseye kaptırmadı. Sporcular, 4 biricilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti. Atletleri kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan yakaladıkları başarının devamını diledi. - MANİSA

Öğretmenler Günü, Yunusemre, Atletizm, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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