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Yunusemreli atletlerden büyük başarı

7 saat önce

Yunusemre Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Denizli'de gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2. kademe müsabakalarında elde ettikleri başarılarla Sakarya'da yapılacak olan final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.

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Yunusemre Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Denizli'de gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2. kademe müsabakalarında elde ettikleri başarılarla Sakarya'da yapılacak olan final yarışmalarına katılmaya hak kazandı.


Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2. kademe müsabakaları Denizli'de yapıldı. Müsabakalara Manisa, Isparta, Afyon, Uşak, Denizli, Antalya, İzmir, Aydın, Konya'dan farklı yaş gruplarında 57 erkek, 42 bayan olmak üzere 99 sporcu katıldı. Kıyasıya geçen müsabakalarda Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcularından U-16 bayanlar 1500 metrede yarışan Fatma Sağman 5., U-16 erkekler 2000 metrede yarışan Onur Hancı 7. oldu. U-18 erkekler 3000 metrede yarışan Burak Orhan da 1. olarak altın madalya kazandı. Sporcular bu başarı ile 30 Kasım Cumartesi günü Sakarya'da yapılacak olan final yarışmalarına katılmaya hak kazandı. - MANİSA

Yunusemre, Sakarya, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:36 Kaynak: İHA
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