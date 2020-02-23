Yunusemreli basketbolcular galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Yunusemreli basketbolcular galibiyet serisini sürdürdü

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, 8 Eylül'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Yunusemreli basketbolcular galibiyet serisini sürdürdü, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, 8 Eylül'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.


Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, Turgutlu Spor Salonu'nda 8 Eylül Takımıyla karşılaştı. 4. maçına çıkan Yunusemreli potanın sultanları, rakibini 41-12 mağlup ederek dörtte dört yaptı. Yunusemre Belediyespor Kulübü grubunda Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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