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Yunusemreli basketbolcular galibiyet serisini sürdürdü
6 saat önce
Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, 8 Eylül'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, 8 Eylül'ü mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Yunusemre Belediyespor Kulübü Basketbol U12 Kız Takımı, Turgutlu Spor Salonu'nda 8 Eylül Takımıyla karşılaştı. 4. maçına çıkan Yunusemreli potanın sultanları, rakibini 41-12 mağlup ederek dörtte dört yaptı. Yunusemre Belediyespor Kulübü grubunda Basketmania, Spil Basketbol, Sekiz Eylül, Turgutlu Belediyespor takımları ile mücadele ediyor. - MANİSA
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