Yunusemreli bayanlar Plates ile zinde kalıyor

Yunusemre Belediyesi Ayni Ali Hanımlar Lokali'nde düzenlenen spor kursuna katılan kadınlar haftanın 4 günü form tutuyor.

Yunusemre Belediyesi Aynı Ali Hanımlar Lokali'nde kadınlar korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tedbirlere uyarak spor yapıyor. Kursiyerler, pazartesi, salı, perşembe ve cuma günü 4 seans halinde gerçekleştirilen kursta Spor Eğitmeni Cansu Uslu eşliğinde Plates yapıyor. Kurs hakkında bilgi veren Uslu, spor yapmanın sağlıklı yaşam için önemine değinerek, "Vücudumuzda yağ oranı artınca hayat kalitemizi düşebiliyor. Zaman zaman da bu durum sağlığımızı tehdit eder hale gelebiliyor. Kısacası fazla kilolar motivasyonumuzu ve kendimize olan güvenimizi etkilemede belirleyici rol oynuyor. Bizler burada düzenli olarak Plates ile kursiyerlerimizin sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle fazla kilolarınızdan kurtulup sağlıklı ve mutlu bir yaşama merhaba diyebilmelerini sağlıyoruz. Buraya tüm Yunusemreli bayanlarımızı bekliyoruz. Parolamız "Başarıyı düşlemek yerine, başarmak için adım atabilirsiniz." dedi.

Kursiyerler çok memnun

Bir yıldır burada spor yaptığını dile getiren kursiyerlerden Reyhan Kurnaz duygularını, "Arkadaşlarımın tavsiyesi ile başlamıştım. Evim buraya uzak olsa da sporumu aksatmıyorum. Hanımlar için harika bir yer. Çok memnunum. Bize bu hizmetleri sunduğu için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyorum" sözleriyle ifade ederken, düzenli spor yaparak burada 13 kilo verdiğini belirten Huri Karasakaloğlu ise şunları söyledi: "2 yıldır geliyorum. Burada Plates ile 13 kilo verdim. Kendimi daha sağlıklı ve zinde hissediyorum. Çok memnunum. Pandemi döneminde de açıklanan tüm kurallara uyuluyor. Çok teşekkür ediyorum." - MANİSA