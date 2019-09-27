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Yunusemreli çevreciler Ortaköy'de temizlik yaptı

27 dakika önce

Yunusemre Belediyesi ile özel bir firma çalışanları ve öğrenciler temiz bir çevre konusunda duyarlılık amacıyla bu kez Ortaköy Mesire Alanını temizledi.

Yunusemreli çevreciler Ortaköy'de temizlik yaptı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi ile özel bir firma çalışanları ve öğrenciler temiz bir çevre konusunda duyarlılık amacıyla bu kez Ortaköy Mesire Alanını temizledi.


'Temiz Çevre Temiz Yunusemre' sloganıyla yola çıkan Yunusemre Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinliklerle bu konuda farkındalık yaratmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi, Parola Enerji Firması çalışanları ve Halil Yurtseven İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Ortaköy Mesire Alanında temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Erdim de katıldı.


Çevre bilincinin küçük yaşta edinileceğini, bu konuda toplumun her kesiminde bir duyarlılık oluşturmak istediklerini anlatan Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan bu konuda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Özcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çevre bilinci oluşturmak amacıyla belediye olarak paydaş kurumlarımız ve öğrencilerimiz ile beraber etkinlikler gerçekleştirdik. Daha önce bu konuda çalışma yaparak konunun önemini anlatmaya gayret gösterdik. Bu kez Ortaköy Mesire Alanında çevre temizliği yaptık. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi bu konuda oldukça duyarlı. Belediye olarak bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Halil İbrahim Özcan, Yunusemre, Ortaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:09 Kaynak: İHA
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