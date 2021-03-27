Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı - Son Dakika

Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı

27.03.2021 15:55
Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı, System.String[]

Yunusemre ilçesinde yaşayan doğaseverler "Doğal Hayatı Koru Gelecek İçin Bir Adım At" sloganıyla Yunus Emre Kültür Parkı'nda bulunan İrfan Meclisi'nden Uncubozköy Ormanlık Alana kadar yürüyüş yaparak çöp topladı.

Yunusemre ilçesinde yaşayan doğaseverler "Doğal Hayatı Koru Gelecek İçin Bir Adım At" sloganıyla Yunus Emre Kültür Parkı'nda bulunan İrfan Meclisi'nden Uncubozköy Ormanlık Alana kadar yürüyüş yaparak çöp topladı.

Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yunusemre Kent Konseyi, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği, Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa Temsilciliği ve Umut Vagonu Derneği'nin katkılarıyla çevre temizliği etkinliği yapıldı. İlk olarak Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan İrfan Meclisi önünde toplanan doğaseverler yürüyüş yaparak çöp topladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Lütfi Avseven'in yürüyüş ve çöp toplama ile ilgili sunum gerçekleştirmesinin ardından doğaseverlere maske ve hijyen kiti dağıtıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, burada yaptığı açıklamada doğa dostu bir belediye olarak bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek "Çevre dostu doğaseverlerimizin katkılarıyla yürüyüş yapılarak çöp toplanıldı. Çevre temizliği bilincinin oluşması açısından oldukça önemli olan bir etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ederim"dedi. MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan da "Bu güzel etkinlik için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Çevre doğa hepimizin mirası ve miras bırakacağımız en önemli değerlerimizden birisi. Pandemi koşullarında böyle güzel bir hizmeti bizlere kazandıran ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur da çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek adına güzel bir etkinliğe imza attıklarını söylerken; Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan ise böyle bir tabloyu görmenin gelecek adına kendilerini umutlandırdığını ifade etti. Etkinliğe katılan öğrenciler de emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Lütfi Avseven, Yunusemre Belediyesi Birim Müdürleri, Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, Yunusemre Belediyespor öğrencileri ve hocaları, Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği, Manisalı Dağcı Grupları ve Umut Vagonu Derneği üyeleri katıldı. - MANİSA

Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı
Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı
Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı
Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı
Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı
Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı

Celal Bayar Üniversitesi, Yunus Emre, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunusemreli doğaseverler çevre temizliği için toplandı - Son Dakika


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