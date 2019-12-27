Yunusemreli filenin sultanları galip geldi - Son Dakika
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Yunusemreli filenin sultanları galip geldi

6 saat önce

Yunusemre Bayan Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu yıldız bayanlar kategorisinde Laleli Zaferspor ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Yunusemreli filenin sultanları galip geldi, System.String[]

Yunusemre Bayan Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonu yıldız bayanlar kategorisinde Laleli Zaferspor ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.


Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı, Çok Amaçlı Spor Salonunda Laleli Zaferspor ile karşılaştı. İlk seti oldukça çekişmeli geçen maçta setleri, 34-32, 25-19, 25-13 skorla 3-0 kazanan Yunusemreli Sultanlar galibiyetlerine yenisini ekledi. Takım, gelecek maçını Alaşehir Belediyespor ile yapacak.


Yunusemre Belediyespor, 2003, 2004, 2005, 2006 doğumluların yer aldığı Yıldızlar kategorisinde grubunda Salihli Belediyespor, Laleli Zaferspor, Turgutlu Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ile mücadele ediyor. - MANİSA

Alaşehir Belediyespor, Yunusemre, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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