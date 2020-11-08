Yunusemreli genç sultanlar kupayı istiyor

Yunusemreli yıldız kız takımının kategorisinde ikinci olduğu Cumhuriyet Kupası Gençler Final müsabakasında Yunusemre Belediyespor, Turgutlu Belediyespor ile 9 Kasım Pazartesi günü saat 18.30'da Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya gelecek. Yunusemreli voleybolcuların hedefi kupayı evlerine götürmek. - MANİSA

Cumhuriyet Kupasında tüm maçlarını kazanan Yunusemreli filenin sultanları, 30 Ekim Cuma günü oynanması gereken Cumhuriyet Kupası gençler final müsabakasının İzmir 'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenmesi üzerine 9 Kasım'da oynanacak final maçında şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.

Yunusemre Belediyespor Kulübü genç kız takımı Cumhuriyet Kupası finalinde 9 Kasım Pazartesi günü karşılaşacağı Turgutlu Belediyespor'u da yenerek şampiyonluk kupasını kazanmak istiyor.

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