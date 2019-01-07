Yunusemreli Güreşçiler Ankara'dan Derecelerle Döndü

Yunusemre
Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Ankara
'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Uluslararası Rıza Doğan Güreş
Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde etti.
Yunusemre Belediyespor Güreş takımı sporcuları, Ankara'da gerçekleştirilen Minikler, Yıldızlar, Uluslararası Rıza Doğan
Güreş Şampiyonası'na damgasını vurdu. Sporculardan Ömer Yılmaz
44 kg'de ikinci, Ramazan Kalbazan 38 kg'de üçüncü, Sarajuddun Navabi 52 kg'de beşinci, Semih Yılmaz 38 kg'de beşinci, Diyar Can Gündüz
38 kg'de beşinci olarak takımının büyük sevinç yaşamasını sağladı. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, bu başarının devamını diledi. - MANİSA