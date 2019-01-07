Son Dakika Haberleri: Yunusemreli Güreşçiler Ankara'dan Derecelerle Döndü

Yunusemreli Güreşçiler Ankara'dan Derecelerle Döndü

46 dakika önce

Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Ankara'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Uluslararası Rıza Doğan Güreş Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde etti.

Yunusemreli Güreşçiler Ankara'dan Derecelerle Döndü, System.String[]
Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları Ankara'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Uluslararası Rıza Doğan Güreş Şampiyonası'nda başarılı dereceler elde etti.

Yunusemre Belediyespor Güreş takımı sporcuları, Ankara'da gerçekleştirilen Minikler, Yıldızlar, Uluslararası Rıza Doğan Güreş Şampiyonası'na damgasını vurdu. Sporculardan Ömer Yılmaz 44 kg'de ikinci, Ramazan Kalbazan 38 kg'de üçüncü, Sarajuddun Navabi 52 kg'de beşinci, Semih Yılmaz 38 kg'de beşinci, Diyar Can Gündüz 38 kg'de beşinci olarak takımının büyük sevinç yaşamasını sağladı. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, bu başarının devamını diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Ankara'ya Geldi

Jailson, Sarı-Lacivertli Taraftarlardan Destek İstedi Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 17:38:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemreli Güreşçiler Ankara'dan Derecelerle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]