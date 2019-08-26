Son Dakika Haberleri: Yunusemreli güreşçiler milli takım kampına davet edildi
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Yunusemreli güreşçiler milli takım kampına davet edildi

1 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Yasin Çakır ve Hamed Navabi grekoromen milli takım kampına davet edildi.

Yunusemreli güreşçiler milli takım kampına davet edildi, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Yasin Çakır ve Hamed Navabi grekoromen milli takım kampına davet edildi.


Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Yasin Çakır ve Hamed Navabi İstanbul'da 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak 12 - 13 yaş Grekoromen Milli Takım kampına seçildi. Antrenör Ömer Rona ve Murat Bozkurt sporcuları kutlarken; spora ve sporculara verdiği destekten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan da başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. - MANİSA

Yasin Çakır, Yunusemre, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
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