Yunusemreli Güreşçiler Muğla'da Madalyaları Topladı
1 saat önce
Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Fethiye'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonası'nda 1 altın 3 bronz madalya kazandı.
Yunusemre
Belediyespor Güreş Takımı, Fethiye
'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonası'nda 1 altın 3 bronz madalya kazandı.
Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı, Muğla
'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Bölge Şampiyonasında serbest güreş dalında 1 altın, 3 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuları kutlayarak, elde edilen başarının devamını diledi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:32 Kaynak: İHA
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