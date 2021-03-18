Yunusemreli güreşçiler müsabakalar için gün sayıyor
18.03.2021 15:22
Yunusemre Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte müsabaka sezonu için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.
Yunusemre Belediye spor Güreş Takımı sporcuları, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte müsabaka sezonu için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.
Korona virüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın bir süredir müsabaka yapamayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları, Muradiye Spor Salonu'nda yoğun ve hummalı bir çalışma programı ile yeni sezona hazırlanıyor. Antrenman programları hakkında bilgi veren güreş takımı antrenörleri amaçlarının ata sporumuz olan güreşi genç nesillere sevdirmek olduğunu dile getirdi. Antrenörler, pandemi dolayısıyla tüm hijyen kurallara uyarak spor salonunda çalıştıklarını, müsabaka takviminin henüz açıklanmasına rağmen yoğun bir tempo ile antrenmanlarını sürdürdüklerini söyledi. - MANİSA
Son Dakika Her şey "Doktor musun?" sorusundan sonra başladı! Madde bağımlısı şahıs önüne çıkan herkesi bıçakladı Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir