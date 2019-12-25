Yunusemreli güreşçiler müsabakalara hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemreli güreşçiler müsabakalara hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Yunusemreli güreşçiler müsabakalara hazırlanıyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor bir yandan çocuk ve gençlere güreşi sevdirirken bir yandan da haftanın 6 günü gerçekleştirilen antrenmanlarla sporcuları müsabakalara hazırlıyor.

Yunusemreli güreşçiler müsabakalara hazırlanıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor bir yandan çocuk ve gençlere güreşi sevdirirken bir yandan da haftanın 6 günü gerçekleştirilen antrenmanlarla sporcuları müsabakalara hazırlıyor.


Yunusemre Belediyespor, çocuk ve gençlere güreşi sevdiriyor. Yoğun antrenman programıyla müsabakalara hazırlanan güreş sporcuları, aldıkları madalyalarla da sevindiriyor. Verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktaran Güreş Antrenörü Murat Bozkurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kış döneminde Atatürk Spor Salonunda pazartesi, çarşamba, cuma günü, salı, perşembe ve cumartesi günü de Muradiye Spor Tesislerinde 16.00-19.00 saatleri arasında antrenman yapıyoruz. Sporcularımız da çok istekli çalışıyorlar. Müsabakalarda güzel dereceler elde etmeyi hedefliyoruz. Bize bu imkanları sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Murat Bozkurt, Yunusemre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek
Hobi olarak başladığı takunya yapımı mesleği oldu 400 bin lira hibe vaadiyle 20 bin TL kredi çektirip dolandırdılar Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş

Son Dakika Haberleri
18:50 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması - Son Dakika Spor
18:44 Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret - Son Dakika Spor
18:39 Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Son Dakika Spor
18:39 Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da - Son Dakika Spor
18:39 Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Son Dakika Spor
16:43 Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Son Dakika Spor
16:20 Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:55:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunusemreli güreşçiler müsabakalara hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]