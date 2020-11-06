Yunusemreli güreşçiler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
06.11.2020 16:41
Antrenmanlarını yoğunlaştıran Yunusemre Belediyespor güreş takımı sporcuları, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenmanlarını yoğunlaştıran Yunusemre Belediyespor güreş takımı sporcuları, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlarına devam eden Yunusemre Belediyespor güreş takımı sporcuları, hummalı bir çalışma programı ile yeni sezona hazırlanıyor. Yoğun bir antrenmanla yeni sezona hazırlandıklarını kaydeden takım antrenörleri, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan kurallara uyduklarını belirtti. Başarılı bir sezon için çalıştıklarını dile getiren sporcular da mindere çıkmak için gün sayıyor. - MANİSA
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